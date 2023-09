Festa all’eremo di San Liberato

Oggi e domani, all’Eremo San Liberato di San Ginesio, si festeggia la solennità di San Liberato da Loro Piceno. Questo pomeriggio il ritrovo è alle 15.30, alla piazzetta San Liberato a Loro Piceno, davanti alla casa natale del santo, per il pellegrinaggio fino a San Liberato. Domani, all’eremo, dalle 16 giochi per bambini, mentre alle 21.15 andrà in scena la commedia dialettale "Ce penza don Antò!" di suor Lucia Stacchio. Alle 19 processione.