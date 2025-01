Festa annuale per gli ex allievi del Don Bosco

Anche quest’anno è stata organizzata a Porto Recanati la tradizionale festa degli ex allievi di Don Bosco, che domenica si sono ritrovati tutti insieme nell’oratorio cittadino. La giornata è iniziata con la messa officiata dal parroco don Luca Beccacece, ed è proseguita con un incontro che aveva come tema centrale "I giovani non esistono più: vero o falso?". Dopo l’intervento del parroco Beccacece, che ha offerto vari spunti di riflessione, il tema è stato affrontato dal giornalista Daniele Andreani. Nell’occasione si è pure consolidata l’amicizia con l’Unione ex allievi di Civitanova, presente con il presidente Olindo Iualè e con Gianfranco Palmieri. Significativa la presenza del presidente della Federazione Adriatica degli ex allievi Don Bosco, Bernardo Canelli, che ha portato il saluto di tutta l’ispettoria adriatica. "Ancora una volta questa giornata di festa è stata molto apprezzata dalla comunità – ha detto Guido Scalabroni, presidente a Porto Recanati dell’Unione ex allievi di Don Bosco, ringraziando gli organizzatori –. È sempre un grande piacere riunirsi nel nome di Don Bosco e vedere come il suo messaggio sia attuale e interessante".