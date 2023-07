Festa Bandiera blu, moda e motori

Fine settimana con la festa al Club Vela per la Bandiera Blu, per la consegna del vessillo agli operatori e la consegna del premio Ri-Bike ai vincitori del contest curato da NoiMarcheBikeLife. Spazio anche a moda, libri e motori. Soprattutto la danza protagonista con una maratona sulle punte; domani, dalle 20, esibizione a oltranza di tre compagnie, da piazza XX Settembre all’Annibal Caro fino alla Pinacoteca Moretti. Brilla poi la Notte della Stella, domenica, con Civitanova Danza in trasferta a Villa Vitali di Fermo. Si esibisce Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia Bolshoi. Sempre domenica moda e motori, con esposizione e sfilata di auto d’epoca (dal 1909 al 1982). A bordo di ogni vettura una modella vestita con un abiti contemporanei al veicolo. Ritrovo alle 10 in piazza XX Settembre e alle ore 11.15 in piazza della Libertà a Civitanova Alta. L’iniziativa è organizzata da Campe Club Auto Moto D’epoca del Piceno federato Asi in collaborazione con le Pro loco cittadine. Sabato e domenica ‘Libri in Festa – Lettori si diventa’ al Lido Cluana e Città Alta, festival dedicato ai bimbi e ragazzi dai 3 ai 18 anni, ideato dall’associazione culturale ArTime di Montegranaro e sostenuto dal Comune.