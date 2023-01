Festa con amici e parenti per Maria Coccia, oggi spegne cento candeline

Oggi a Montelupone compie cento anni Maria Coccia, detta Ada. Nata il 23 gennaio del 1923 a Rapagnano è sempre vissuta in campagna crescendo cinque figli, quattro dei quali viventi, ed è sempre vissuta in campagna, in piena autonomia. Poi, però, nel 2011, una brutta frattura, ha cambiato radicalmente la situazione, tanto che Maria si è dovuta trasferire da Grottazzolina, a casa della figlia Franca, a Montelupone, comune dove ha portato la residenza nel 2017. Aveva una sorella gemella, morta all’età di 93 anni. Oggi a festeggiarla in casa ci saranno, oltre a familiari e alcuni amici, anche il sindaco Rolando Pecora e il parroco, don Giacomo. La festa grande, però (il giorno feriale limita la partecipazione poiché si lavora), ci sarà domenica 29, quando arriveranno tutti i parenti. Auguri dalla redazione del Carlino.