Festa d'autunno a San Severino al Centro di nutrizione olistica

Festa d’autunno al Centro di nutrizione olistica di San Severino. Si tratta di un evento che si pone l’obiettivo di offrire un’opportunità per la crescita personale. Da segnare in agenda la data di domenica, dalle 10 alle 18, presso la sede del Centro a Cesello di Ugliano, per "una giornata indimenticabile, in un ambiente sicuro e accogliente. Questa iniziativa - spiegano dal centro olistico - si ispira alle parole del monaco buddista Thich Nhat Hanh, secondo cui

‘per generare una trasformazione e una guarigione non occorrono cinque o dieci anni, possono bastare poche ore’."

L’evento è aperto a tutti, e si potranno sperimentare diverse attività insieme alle operatrici. Sarà possibile esplorare vari percorsi di consapevolezza: costellazioni familiari, pratiche di guarigione spirituale, passeggiate

nel bosco, massaggi olistici, lezioni di cucina vegetariana, seminari di conoscenza dei tarocchi.