Festa de Le Casette tra cibo, musica e teatro

Torna da domani a domenica la festa de Le Casette. Dalle 17.30, con la mostra di pittura a cura di Gianni Paletti "Casett’Art" allestita in via Ariani, nel quartiere si susseguiranno vari appuntamenti tra cibo, teatro e musica. Alle 18.30 è previsto il percorso di approccio alla ginnastica con tappeti e trampolini elastici per bambini e ragazzi, sotto la guida di tecnici e atleti di Ginnastica Macerata; alle 20, lungo corso Cairoli, ci sarà una tavolata con Vincisgrassi, le frittelle de "li casettà" e musica dal vivo. Dopodomani, alle 16.30, al parco di Villa Cozza è previsto un pomeriggio con canti e danze a cura dell’associazione Iliria mentre alle 19, nella sede del centro sociale in via Ariani, ci sarà un incontro con Ugo Bellesi sul tema "Il cibo nel borgo". Alle 20, lungo via Moie, 12esima edizione della cena de li Casettà a base di pesce e spettacolo itinerante de Li pistacoppi. Alle 21.30 di sabato in via Cucchiari appuntamento con la commedia dialettale. Sul palco il gruppo teatrale Cfd Andrea Caldarelli che presenterà lo spettacolo "Quanno ce sta de mezzo li quatrì"; domenica, alle 21.30, in via Cucchiari è previsto un dj set con dj Dok. Sempre domenica, dalle 19 in via Ariani ci saranno stand con le frittelle de li casettà, mentre alle 21.30 in via Cucchiari si potrà assistere allo spettacolo di balletti "Stanotte al museo" presentato dal centro danza Duende diretto da Elvira Pardi.