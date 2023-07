"Festa de li Cappuccì" Stand, messa e tornei

Domani, a Tolentino, scocca l’ora della "Festa de li Cappuccì", nel cortile dell’oratorio, in via Corridoni. Stand gastronomici a cura de L’oste e il Birraio, Green Room, AltrocheBacco, Piadine da Nicò, T-Mangio, Di Pietrantonio, Linda’s Ice Cream. Alle 10 messa al campetto dell’oratorio, alle 17 premiazioni dei tornei di calcetto, pallacanestro e pallavolo organizzati da Futura Volley, associazione Basket Tolentino e Cantine Riunite. Dalle 18.30 musica live con Dj Pallì e il gruppo Radiophonix. Sabato un assaggio di festa con il cinema all’aperto in oratorio e la proiezione del film "Cuore di Padre".