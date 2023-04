Festa degli aquiloni sul lungomare: una Pasquetta speciale

Tutto pronto lunedì con la seconda edizione di "Aquiloniamo-La festa degli aquiloni", a Porto Recanati, dopo il successo dello scorso anno. La manifestazione si svolgerà nel lungomare centrale all’altezza di largo Porto Giulio, ed è organizzata dalla ditta Mylove Eventi con il patrocinio del Comune. Protagonisti saranno gli aquilonisti provenienti da ogni angolo d’Italia, che sfileranno e metteranno in piedi tante attività per i più piccoli. Dalle 9 comincerà il divertimento, con un laboratorio nel quale si insegnerà ai partecipanti come creare e disegnare un aquilone. "Il laboratorio è per bambini, e sarà aperto fino ad esaurimento delle manichette degli aquiloncini – spiegano gli organizzatori –. Non c’è bisogno di prenotare. Si assembla e colora. Il costo è di 5 euro".