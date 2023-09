Festa degli sport invernali a Ussita alla stazione sciistica di Frontignano

Partecipata la Festa degli sport invernali, in scena sabato scorso nella stazione sciistica di Frontignano (Ussita) al rifugio le Saliere. Organizzata dal Comitato umbro marchigiano Fisi, è stata anche l’occasione per premiare i migliori atleti e sci club della stagione trascorsa sotto la direzione tecnica dell’istruttore nazionale Klaus Kastlunger. L’iniziativa è partita dal presidente del Cum Carlo Maria Conti, in collaborazione con il presidente del Cotuge Enzo Lori. Presenti anche il sindaco di Ussita Silvia Bernardini, il gestore degli impianti Francesco Cangiotti, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli, il fiduciario del Coni Macerata Doriano De Minicis, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, la vicepresidente Unionturismo Barbara Cacciolari, il presidente Amsci Marcello Angelini, il presidente regionale maestri di sci Lorenzo Alesi e il direttore della scuola di sci di Frontignano Lorenzo Caraffa.