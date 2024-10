Festa dei cinquantenni a Tolentino: reunion dei ragazzi del '74

Tolentino, 6 ottobre 2024 – Grande festa dei cinquantenni a Tolentino, sabato 28 settembre. I ragazzi e le ragazze del 1974 si sono trovati prima nella basilica di San Nicola, per una messa anche nel ricordo di chi purtroppo non c’è più. La serata è proseguita con una cena al ristorante Chiaroscuro di Belforte, animata da Multiradio e da una piccola lotteria. Divertimento, aneddoti, risate e un pizzico di nostalgia sono stati gli ingredienti della rimpatriata, organizzata dal comitato 1974 (composto da Giampietro Gattari, Simone Gabrielli, Simona Eleonori, Romina Mattioli, Roberta Barabucci, Gianluca Pelliccioni, Alfredo Luconi, Ivan Dignani, Mirco Governatori, che ha realizzato anche il numero 50 gigante in legno per foto e selfie). Una chicca: l’elezione di Miss e Mister (premi offerti da Linea Oro). Circa 130 persone hanno partecipato alla festa; le foto durante la serata sono state scattate da Sabrina Fermani. Come ormai da tradizione è stato osservato il cerimoniale per il passaggio di consegna della simbolica chiave, custodita ogni anno dal comitato organizzatore della festa dei cinquantenni, quale “positivo auspicio di perdurante prosperità”.