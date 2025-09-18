Festa dei commercianti. Tutto pronto in centro. Cambia la viabilità

Dopodomani spazio alla quarta edizione della festa dei commercianti del centro storico. Il programma è ricco: alle 10 con una passeggiata urbana i commercianti racconteranno aneddoti e storie, evidenziando il rapporto tra negozi e comunità. In piazza della Libertà dalle 16 alle 20 spazio ad associazioni sportive ed Anffas e Birroca, simboli di inclusione sociale, con il supporto della Pro loco di Piediripa e di Fisiomed. Il pomeriggio in piazza sarà presentato da Alessandra Pierini e Claudio Ricci. Dalle 17.30 in tutto il centro storico musica anni ‘50, majorette, animazioni, laboratori e spettacoli, e in via Gramsci pesce fritto e birra. Alle 22 in piazza spettacolo "Ulla" e musica di Euphoria e Azure club. Spazio anche alla cultura, con i musei di storia naturale e la torre civica aperti fino a tardi, mentre a palazzo Buonaccorsi sarà visitabile gratuitamente la mostra di Renata Boero.

"Il successo della festa dimostra che il centro storico vive grazie ai suoi negozianti, sempre pronti a rilanciare con idee, progetti ed eventi - scrive l’associazione -, venite in centro già dal pomeriggio. Passeggiate tra le vie, scoprite i negozi, respirate l’atmosfera di un luogo vivo grazie all’impegno quotidiano dei commercianti. La quarta edizione della festa non è solo un evento, è la celebrazione di una città che crede nei suoi negozianti e che, insieme a loro, saprà regalarsi una giornata indimenticabile".

Per la festa dei commercianti del centro storico la viabilità subirà delle modifiche. Oggi, per il montaggio del palco, non è consentita la sosta in piazza della Libertà dalle 7 alle 12. Sabato ci sarà un divieto di sosta dalle 13 alle 2 di domenica. Poi, divieto di sosta dalle 15 alle 21 in corso Matteotti e via Lauri, divieto di sosta dalle 15 alle 2 del giorno seguente in via Don Minzoni, lungo il tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà; lo stesso divieto dalle 15 alle 2 del giorno seguente, in via Gramsci, eccetto che per gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico; divieto di transito dalle 15 alle 2 del giorno seguente in via Don Minzoni a partire dall’intersezione con via Zara verso piazza della Libertà, eccetto mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. L’accesso all’area del centro storico dei veicoli dei residenti muniti di permesso, dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili e dei veicoli adibiti a servizio della manifestazione sarà gestita in base alla concentrazione di persone partecipanti alla manifestazione per motivi di viabilità e sicurezza.