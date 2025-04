Festa dei lavoratori. Si parte sabato con la passeggiata

Corridonia scalda i motori la tradizionale Festa dei lavoratori del Primo Maggio nella zona industriale di Corridonia organizzata dal comitato Crazi. Anche quest’anno il cartellone si presenta ricco di eventi per tutte le età e già sabato, dalle 15.30 si partirà con la 34esima edizione della "Passeggiata dell’Amicizia" da vivere in bicicletta, con partenza dalla pista di pattinaggio, dopodiché, dalle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra "Primaver’arte 4", a cura di Mario Migliorelli e Gabriella Cesca nello spazio espositivo vicino alla chiesa Sacra Famiglia. Partirà anche la sagra della fava, formaggio e porchetta, e la sera protagonisti saranno "Li Matti del Montecò".

Domenica, dalle 8.30 si svolgerà il terzo raduno delle 500 e alle 15 musica con Roberto Carpineti mentre alle 21.30 sarà il momento delle note del Banco del Mutuo Soccorso con il loro "Storie invisibili tour".

Il 28 aprile partirà la gara di scala quaranta alle 21 e allo stesso orario, ma il giorno dopo, quella di briscola mentre la sera del 30 aprile protagonista sul palco sarà Cisco con la tappa del tour "Riportando tutto a casa – trent’anni dopo".

Per il primo maggio si apriranno le porte della classica fiera mercato, giunta alla sua 37esima edizione, dove non mancherà il consueto pesce fritto dell’adriatico. In più dalla mattina gara di bocce a terna e dalle 15 prenderà il via lo spettacolo delle majorettes del gruppo "Koreos", infine doppio appuntamento, alle 17 e 21.30 con musica e balli insieme a Ilaria Cenciarini.