Festa dei mestieri. Riconoscimenti assegnati dal Rotary

Serata ricca di riconoscimenti per il Rotary Club di Macerata, in occasione della festa dei mestieri dedicata alla valorizzazione dell’artigianato locale. Fiorella Ciamarra Girolami ha ricevuto il prestigioso premio Tandoi, consegnatole dalla presidentessa del Rotary, Irene Tedone, a celebrazione di talento e dedizione degli artigiani del territorio. Poi l’intervento dell’avvocata e socia del club, Luisa Surdi, ha affrontato il tema della condizione femminile nel mondo del lavoro, evidenziando l’importanza di incentivare l’occupazione femminile e illustrando le misure previste dall’ordinamento a sostegno di aziende e privati per favorire l’inserimento professionale delle donne. A seguire, consegnato il riconoscimento di socio onorario a Ugo Bellesi, giornalista e autore di numerosi volumi e pubblicazioni, attualmente collaboratore della rivista "Civiltà della tavola" edita dall’Accademia italiana della cucina di Milano. "Anche se il suo percorso da socio attivo si è concluso – ha dichiarato la presidentessa Tedone – il suo spirito rotariano resta parte integrante della nostra comunità. È un onore averlo con noi come socio onorario, in segno di riconoscenza per il suo impegno e il suo spirito di servizio che hanno contribuito alla crescita del nostro club".

Martina Di Marco