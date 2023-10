Festa dei nonni con caccia al tesoro

I nonni di Corridonia saranno protagonisti della tradizionale festa, organizzata dal Comune insieme al centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita", in collaborazione con il movimento dei Focolari e la locale associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, programmata oggi dalle 15.30. Da piazza del Popolo prenderà il via una caccia al tesoro aperta a nonni e nipoti, dopodiché, i festeggiamenti continueranno nel centro sociale di via Bartolazzi con la performance del gruppo folcloristico "Pitriò ‘mmia".