Festa dei quarantenni a Tolentino, tra risate e ricordi

Tolentino, 5 dicembre 2023 - Quarantenni in festa a Tolentino. Quelli del 1983 si sono riuniti sabato 25 novembre al Ristorante Bellini. Tanti i partecipanti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto modo di ritrovarsi per festeggiare insieme questo importante traguardo – dicono i ragazzi e le ragazze dell’83 -, e un ringraziamento particolare agli organizzatori, che hanno pensato, promosso e realizzato questa occasione per trascorrere qualche ora come ai vecchi tempi, tra risate, ricordi e divertimento. Grazie anche a Duilio Bellini per la disponibilità e la professionalità”. Una rimpatriata, con la promessa di ritrovarsi presto per festeggiare di nuovo insieme.