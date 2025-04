Festa del 25 aprile. Il programma in tutta la provincia

Domani alle 11.30 in piazza della Libertà a Tolentino, città insignita di due medaglie d’argento per la Guerra di liberazione, al valore militare e al valore civile, celebrazioni provinciali in occasione del 25 aprile. Ma questi giorni ci sono anche tante attività culturali sul territorio. Oggi, a Corridonia, "La Resistenza raccontata ai Bambini", incontro con le classi della primaria Manzoni Lanzi a cura di Marilisa Gentili (Istituto Storico Macerata); a Montecassiano alle 21.15 alla biblioteca Comunale incontro: "Montecassiano ricorda Gaetano Gentili, presidente del comitato comunale di Liberazione e primo Sindaco"; a Montecosaro alla stessa ora al Teatro delle Logge, proiezione del documentario "Bandite". A Pollenza alle 21 alla sala convegni del Palazzo comunale "L’oppositore: Matteotti contro il fascismo", lo storico Mirko Grasso dialoga con il presidente provinciale Anpi Francesco Rocchetti. A Recanati alle 21.30 al Centro Fonti San Lorenzo, lettura teatrale "Un chimico a fare la Resistenza: Primo Levi dai banchi dell’università alla montagna". Domani invece si svolgerà la 20esima edizione di "Sentieri della Memoria", camminata con partenze da Gagliole, San Severino e Matelica e arrivo al monumento al Capitano Salvatore Valerio, nel cuore del Monte San Vicino, Parco della memoria storica della Resistenza. A Urbisaglia alle 13 "Tavolata condivisa" e alle 18,30 concerto Battaglione Batà. A Recanati a partire dalle 12.30, Festival "80 voglia di Resistenza". Sempre domani, alle 11, Pieve Torina organizza "La via del partigiano", una passeggiata storica lungo il Sentiero delle Acque per riscoprire le azioni di Resistenza svolte dai partigiani nei territori dell’alto maceratese; ad accompagnare i presenti sarà Sergio Bugiardini, storico e presidente dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione di Fermo. A Montecassiano verranno inaugurati anche alcuni pannelli informativi dedicati alla strage e alla figura di Don Ezio Cingolani; in piazza Unità d’Italia, alle 11, sarà scoperta una lapide commemorativa per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Infine lunedì alle 9, a Treia, "marcia della libertà" con gli studenti dell’istituto Paladini e alle 11.15 intitolazione a Enrico Paolini della pietra d’inciampo al Monumento ai Caduti.