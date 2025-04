Festa del 25 Aprile: "Onoriamo chi si sacrificò per la democrazia"

Il Comune di Recanati commemora oggi l’80° anniversario della Liberazione con una cerimonia organizzata in collaborazione con Anpi Recanati. La manifestazione si svolge in ottemperanza alle disposizioni governative assunte con la deliberazione del lutto nazionale di cinque giorni, proclamato a seguito della scomparsa di Papa Francesco.

"Sarà una manifestazione all’insegna della sobrietà nel rispetto del lutto per la morte del Santo Padre – ha dichiarato il sindaco di Recanati Emanuele Pepa –. Tuttavia, resta dovere dell’amministrazione comunale e della comunità recanatese onorare quanti sacrificarono la propria vita per assicurare alla nazione un futuro di libertà e democrazia, che costituiscono i valori fondanti della nostra Repubblica".

Le celebrazioni avranno inizio alle 10 da via Primo Luglio, dove partirà il corteo delle autorità civili e militari che giungerà in piazza Leopardi per la deposizione delle corone d’alloro. Seguiranno gli interventi del sindaco Pepa e del presidente di Anpi Recanati, Sandro Apis (nella foto). Partecipa una rappresentanza del Concerto musicale Beniamino Gigli di Recanati, che accompagnerà il corteo fino in Piazza Leopardi.