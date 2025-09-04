Festa del ciauscolo a Sarnano. Degustazioni, musica e show. Viaggio tra gusto e tradizioni

Sabato e domenica a Sarnano torna la festa del ciauscolo. La cittadina sarà animata da show cooking, musica e degustazioni. Sabato l’inaugurazione della festa, alle 10.30, sul loggiato di via Roma; alle 15.30 alla sala congressi di via Costa i saluti istituzionali precederanno incontri culturali, tra cui quello con Edoardo Raspelli, giornalista e gastronomo, e Benedetto Ranieri, segretario del consorzio del ciauscolo. Domenica fin dal mattino si susseguiranno degustazioni, musica tradizionale e show cooking tra via Roma e piazza della Libertà.

"La sesta edizione della festa del ciauscolo è molto gradita; le persone che vengono aumentano di anno in anno", ha esordito il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni. Il segretario Giorgio Menichelli ha puntualizzato che "Sarnano ha una forte identità turistica. Con questa festa guadagna anche dal punto di vista della Dop economy, con i prodotti tipici delle aree interne valorizzati e il turismo che con questi eventi riprende linfa". Donato Bevilacqua, amministratore dell’associazione organizzatrice, La ricreazione, racconta che "i protagonisti sono i produttori, con cui chi verrà a Sarnano potrà confrontarsi. Il territorio viene promosso, per anni le aree interne sono state lasciate indietro. Per aiutare il turismo bisognerebbe partire dalle comunità interne e dai loro prodotti tipici". Lucia Biagioli, referente del settore per Confartigianato, spiega che "per le imprese questa iniziativa ha acquisito molta importanza, si possono promuovere, hanno una vetrina importante; ci saranno degli ‘aperigusto’ con bar e ristoranti che proporranno piatti a base di ciauscolo, e visite guidate in centro". Il sindaco Fabio Fantegrossi ha sottolineato che "la gastronomia è un’esperienza; vogliamo far conoscere i nostri prodotti oltre i confini". Tra i nuovi partner della festa, la Bcc di Colmurano e Recanati e l’acqua Tennacola che, rappresentati da Gerardo Pizzirusso e Antonio Albunia, hanno ribadito l’intento di "promuovere l’identità territoriale". Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana, ha ricordato che "il ciauscolo racchiude la storia della mezzadria, che è la radice di questa regione". Il direttore di Tipicità Angelo Serri ha ribadito che "il turista vuole conoscere il territorio nelle sua sfaccettature. Ora la festa rientra nel Gran Tour delle Marche, questo prodotto non poteva mancare".