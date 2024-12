Festa del cioccolato e concerti

Domani a Pollenza, dalle 10 alle 19, torna l’appuntamento con la Festa del cioccolato e i mercatini in centro storico: intrattenimento, slitta di Babbo Natale, cioccolata calda e un magico trenino per un tour natalizio saranno gli ingredienti, in collaborazione con la Pro Loco Corporazione del melograno. Nella sala convegni del palazzo comunale, dalle 16.30, gli asili nido del territorio, in collaborazione con Stefania Pietrani, organizzeranno un laboratorio creativo aperto a tutti da 0 a 99 anni, "Natale in festa tra arte e natura". Domenica 22 dicembre, alle 18, a teatro sarà la volta del Concerto di Natale a cura del corpo bandistico del paese. Venerdì 27 dicembre, alle 17 in biblioteca, tombolata natalizia con letture condivise a cura delle volontarie "Nati per leggere" sezione di Pollenza e alle 21.15, a teatro, concerto a lume di candela "Lumina" sulle note di Ennio Morricone e le colonne sonore. Domenica 29 dicembre, alle 17.30 sempre a teatro, per la rassegna "Che spettacolo ragazzi" va in scena lo spettacolo "Natale in casa Burattini".