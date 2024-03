Festa del papà: pomeriggio di letture e laboratori per grandi e piccini

Festa del papà, un pomeriggio di letture per grandi e piccini. L’iniziativa del Centro per la famiglia, servizio promosso dall’assessorato comunale alla Famiglia e gestito dall’Asp Paolo Ricci, si terrà domani, dalle 16 alle 18.30, alla biblioteca Zavatti. Per l’occasione, sarà possibile dedicarsi alla lettura e alla consultazione di libri per adulti e bambini, interagendo con gli addetti della biblioteca e con le educatrici del Paolo Ricci. Inoltre, saranno attivi dei laboratori a tema, per mettere in pratica le conoscenze apprese durante il pomeriggio. "Proseguono le attività per le famiglie con un appuntamento speciale dedicato al papà – le parole dell’assessore alla famiglia Barbara Capponi (nella foto) -. Vogliamo sostenere e valorizzare il suo ruolo in ogni modo, sia offrendo opportunità formative e di consulenza costanti, che attraverso occasioni specifiche come questa festa. Crediamo fortemente che tali iniziative permettano di rinforzare il legame con i figli, aiutando a costruire basi relazionali sempre maggiormente salde e favorendo una rete ancora più ampia di famiglie, creando così una comunità educata ed educante sempre più coesa e partecipe". L’incontro, a ingresso gratuito, ha la finalità di unire ancor di più le famiglie intorno alla cultura e di ricordare l’importanza della lettura nella vita di tutti. La prenotazione è consigliata ed è possibile inviando una e-mail all’indirizzo: centro.famiglia@paoloricci.org. Ulteriori informazioni saranno fornite contattando lo 0733 78361.