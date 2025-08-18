Festa del patrono, ci siamo. Musica e fuochi d’artificio

Oggi si celebra il patrono di Civitanova, San Marone. Per l’occasione, a Civitanova Alta, è in programma una serata di spettacolo. Dalle 21.15 in piazza della Libertà, si esibirà Andrea Perroni in "La fine del Mondo", con l’accompagnamento musicale di Believers Big Band. Perroni è un artista poliedrico che ha saputo conquistare il pubblico italiano con il suo talento versatile: imitatore, comico, cabarettista, conduttore radiofonico e attore. Con la sua chitarra e le sue imitazioni, Perroni racconta storie divertenti e parodie musicali, creando un’atmosfera unica che coinvolge il pubblico in un’esperienza indimenticabile. Ad accompagnarlo, la Believers Big Band (nella foto), gruppo che nasce dall’incontro di otto musicisti con storie e percorsi diversi, uniti dalla passione per il rhythm & blues, il rock, il beat e il funky. Il gruppo ripercorre una lunga strada musicale che, dagli anni Cinquanta a oggi, ha segnato una vera e propria rivoluzione sulla scena internazionale. Quindi, allo scoccare della mezzanotte, tutti gli occhi saranno puntati al cielo, con lo spettacolo pirotecnico che segnerà la conclusione delle manifestazioni di quest’anno per il patrono. Gli spettatori potranno assistere al lancio dai giardini del Pincio e da via Borgo Casette, via del Pincio, via della Repubblica, via del Sole e dal Tirassegno. I fuochi partiranno in un’area che si trova a sud della città alta. Da segnalare la tradizionale "Cozzata de Santo Maro", con stand gastronomici aperti dalle 19 a cura della Pro Loco di Civitanova Alta. Ci sarà disponibilità di collegamento con bus navetta gratuita ai parcheggi dei Frati e dell’Itcg (dalle 19.15 all’1). Informazioni al numero 0733-812936.