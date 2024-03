Festa del patrono: fiera, concerti e i ’giardini di marzo’

Aria di festa e di primavera a Treia, dove torna la festa per il patrono San Patrizio in tutta la sua vivacità con una serie di appuntamenti nel fine settimana, a partire da domani. Fiera, concerti, teatro e gli immancabili giardini di marzo in piazza della Repubblica, che sarà valorizzata nel suo splendore con una parte di allestimento sui colori del "viola" per la Giornata contro i disturbi alimentari. La piazza della città si vestirà a festa domenica, con le decorazioni floreali e lo farà diventando un grandissimo giardino dal quale poter scorgere il panorama. Oggi alle 16.30 si svolgerà la presentazione del libro "Carpe Diem" con Federico Piacatelli. Domani alle 16.30 "Letture Condivise – Nati per leggere", sempre nell’aula multimediale, mentre in serata alle 21,15 al teatro Comunale sarà protagonista il Concerto della banda diretta da Arianna Aureli con la partecipazione di Alessandro Cupido. Domenica, proprio il giorno del Patrono, giornata ricchissima: dalle 8 la Fiera di San Patrizio nel centro storico; alle 10 l’Open Day Luigi Emily all’Accademia Georgica; alle 16.30 la cerimonia d’intitolazione del laboratorio digitalizzazione e Luigi Emili, sempre in Accademia Georgica alla presenza di autorità civili e religiose. Seguiranno la processione e la messa alle 17 e 18 (nella chiesa di San Filippo).