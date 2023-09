Festa del Patrono Matelica: Matia Bazar in concerto, domani bancarelle in centro

Saranno i Matia Bazar gli ospiti di quest’anno per la festa del patrono Sant’Adriano martire, che si celebrerà nella giornata di oggi. Il celebre gruppo con la vocalist Luna Dragonieri (nella foto) si esibirà infatti in un concerto gratuito in piazza Enrico Mattei a partire dalle 21.30, promosso dalla Fondazione Il Vallato nell’ambito della manifestazione Metelis, che ha avuto inizio ieri sera alle al teatro Piermarini con un incontro sullo sviluppo nell’area della Sinclinale Camerte. Sempre ieri nella piazza centrale si sono alternati il comico Francesco Salvi, Mitch ed il suo staff del programma di Tutto esaurito di Radio 105, oltre alla band di Nevio Russo e Motel Noire. Le giornate di festeggiamenti troveranno oggi il loro culmine con la solennità religiosa del santo patrono nella concattedrale di Santa Maria Assunta, con una messa pontificale alle 10.30 presieduta dal vicario diocesano mons. Alberto Rossolini e una nel pomeriggio alle 17.30 celebrata dal vescovo Francesco Massara, accompagnato dalla corale polifonica Antonelli di Matelica, dopo la quale seguirà la tradizionale processione per le vie della città con la reliquia del santo patrono. Come consuetudine poi il centro storico si riempirà di spazi espositivi e bancarelle in vista della fiera di Sant’Adriano, che si terrà per tutta la giornata di domani, quando poi in cattedrale alle 18 verrà riposta la reliquia nella sua teca.

m. p.