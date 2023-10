Festa del patrono. Messa con il vescovo e processione. Uffici comunali chiusi

In concomitanza della festività del santo patrono di Tolentino, San Catervo, domani e martedì gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Saranno operativi i servizi demografici, la Polizia locale e il servizio di reperibilità. Il programma religioso prevede per martedì, giorno della festa del patrono, messe alle 8.30, 10, 11.15, 16 e 18; quest’ultima è la messa solenne presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Alle 19 la processione con il via dalla concattedrale.