Festa del patrono: piazzale ripulito

Pulizia del verde e manutenzione delle luci, per rendere più bello lo spazio davanti alla cattedrale di Tolentino, in vista della festa del patrono. Domani si festeggia Flavius Iulius Catervius, protettore della città, prefetto del pretorio romano del IV secolo. "In occasione della festività, l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Assm e con il prezioso contributo del parroco don Gianni Compagnucci - spiega l’ente - ha provveduto a una generale ripulitura e illuminazione del piazzale antistante la chiesa. Comune e Assm ringraziano per questo i propri dipendenti".