Festa del patrono tra sacro e profano

Oggi a Tolentino è la festa del patrono, San Catervo Martire. Le messe si susseguiranno alle 8.30, 10, alle 11.15, alle 16 e alle 18, quando si svolgerà la santa messa solenne presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi con la partecipazione delle autorità civili e militari. Alle 19 processione per le vie della città: si parte dalla cattedrale (terremotata, inagibile dal 2016, per cui le funzioni si svolgono da tempo nella struttura prefabbricata) per proseguire in via Battisti, piazza dell’Unità, via Parisani, piazza Martiri di Montalto, via Filelfo, piazza della Libertà e corso Garibaldi fino a rientrare nella cattedrale. "Se fa tutto per Nicò e niente per Catè", recita il detto, per la maggiore rilevanza che Tolentino di solito assegna ai festeggiamenti di San Nicola. Ma il culto per Flavius Iulius Catervius, protettore della città, prefetto del pretorio romano del IV secolo, al tempo di Traiano, è comunque sentito tra i cittadini. Flavio Giulio Catervio, come riscontrabile dalle iscrizioni del sarcofago in cui è sepolto con la moglie Settimia Severina e il figlio Basso, era un prefetto delle sacre elargizioni. La tradizione vuole che abbia portato per primo a Tolentino i principi della fede cristiana e per questo abbia subìto il martirio della decapitazione. La figura di San Catervo è dunque strettamente legata alla città. Il Comune ricorda che oggi il mercato del martedì si terrà normalmente in via Giovanni XXIII. Sarà attivo, come ogni martedì, il servizio di navetta gratuita dal centro storico verso il mercato e ritorno. Sabato il calendario religioso continua; alle 17.30, al Politeama, "Attesa escatologica e azione missionaria: i frati minori in Oriente fra Duecento e Trecento", conferenza di Paolo Vian, viceprefetto Archivio Apostolico Vaticano, con il prof Roberto Lambertini. Ddomenica, alle 16.30 in via Caduti di Nassiriya, inaugurazione dell’Area della Solidarietà con le panchine Alzheimer, Aido e Amici per.

Lucia Gentili