Festa del Perdono di San Nicola. Tanti appuntamenti da stamattina

Oggi a Tolentino c’è la festa del Perdono di San Nicola. Nella basilica le messe si susseguiranno a partire dalle 8.30 (9.30, 10.30, 12, 17, 19 e 21.30); in tutta la giornata è possibile chiedere la grazia, per sé e per i cari defunti, dell’indulgenza plenaria. Alle 17.45 processione del santo, alle 19 messa solenne presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la partecipazione dei sindaci dell’Unione montana Monti Azzurri e della delegazione del Comune di Modugno. Il programma civile invece prevede dalle 8, nel centro storico, la tradizionale fiera del Perdono di San Nicola con bancarelle di ogni tipo. Dalle 9 in via Ozeri si potrà ammirare anche la 34esima edizione "Tolentino Arte" a cura del "Laboratorio dell’Arte". Dalle 21.30 in piazza della Libertà esibizione del Concerto di Fiati "Giuseppe Verdi" dell’associazione "Nazareno Gabrielli – Città di Tolentino", diretto dal maestro Giorgio Caselli. Alle 22.30 in piazza della Libertà estrazione della tradizionale "Tombola di San Nicola".