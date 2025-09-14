Festa del Perdono nel vivo

Oggi Tolentino si accende con la Festa del Perdono e la tradizionale fiera di San Nicola. Dalle 8 in centro storico ci saranno bancarelle di ogni tipo. Per tutta la giornata in basilica si susseguiranno le messe (8.30, 9.30, 10.30, 12, 17, 19, 21.30). Alle 17.45 processione con l’urna di San Nicola. Questo l’itinerario: piazza San Nicola, via Oberdan, corso Garibaldi, viale Cesare Battisti, viale XXX Giugno, via Albino Caselli, via Antonio Gramsci, via Francesco Filelfo, piazza della Libertà, via San Nicola e ritorno in piazza San Nicola. Alle 19 messa solenne presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Azione Cattolica italiana, con la partecipazione dei sindaci dell’unione montana Monti Azzurri. Alle 21.15 in piazza della Libertà esibizione del concerto di fiati "Giuseppe Verdi", diretto dal maestro Andrea Piergentili a cura dell’associazione musicale "Nazareno Gabrielli - Città di Tolentino".

Alle 22.30, sempre in piazza, gran finale con l’estrazione della tombola di San Nicola. Fino a questa sera nei locali del convento è prevista la pesca di beneficenza, oltre al luna park in zona Sticchi. Oggi inoltre prende il via, dalle 10, al centro tennis "Lexus Tolentino Open WTA 125", un appuntamento con il grande tennis e con una tappa del prestigioso circuito di tennis femminile, che proseguirà fino al 21 settembre.