Festa del Primo maggio ai giardini: "Musica, stand e giochi per i bimbi"

Torna ai giardini Diaz la festa del Primo maggio a Macerata. Dopo alcuni anni di stop, Comune e pro loco, con l’associzione "Kloro philla" e i ragazzi del chiosco del Sasso d’Italia ad occuparsi di musica e beverage, hanno organizzato la festa dei lavoratori nel polmone verde della città. Una "festa di popolo", dalle 10 del mattino a mezzanotte, pensata per ogni target e fascia d’età: il claim dell’iniziativa è "1° Maggio ai Giardini". "Valorizzando l’area dei giardini, ci siamo accorti della loro forte attrattività – spiega l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –, la ruota panoramica, l’area calisthenics e la messa a nuovo della Terrazza dei popoli hanno riportato i Diaz in auge. Musica, bevande e gastronomia, sperando di essere assistiti dal meteo, ci faranno vivere una festa dal forte connotato sociale, rilevante per tutto il mondo del lavoro". L’organizzazione è stata affidata alla pro loco di Macerata, che si avvarrà della collaborazione, oltre che della pro loco di Piediripa, dei giovani dell’associzione Kloro philla, Indrit e Feta Ajgeraj, e del Sasso d’Italia, Sebastiano Farroni e Manuele Stura.

Il presidente Luciano Cartechini racconta cosa la pro loco ha in programma: "Avremo gonfiabili per far divertire i più piccoli oltre che una ricca offerta gastronomica, come da tradizione del Primo maggio, con porchetta, fave, primi e secondi piatti, pesce fritto della pescheria Giorgio di Rione Marche, merenda con pizza e bibite, zucchero filato e gelato offerto da Almalù. Inoltre, chi berrà alla festa potrà usufruire di un piccolo sconto per salire sulla ruota panoramica". L’assessore Marco Caldarelli, presentando l’iniziativa del Primo maggio, ha detto: "Vorremmo rendere Macerata una piccola Firenze: una città dove si respiri sempre vita e che abbia sempre un folto passeggio per le sue vie. Come amministrazione ci sforziamo di fare questo. Alla festa del Primo maggio – conclude l’assessore Caldarelli – ci sarà anche uno stand del Comune con Informagiovani".

Ad orario aperitivo saliranno i decibel dalle casse con in consolle tre dj: Luca Moretti, Francesco Luv e Alexander Jr. Non mancherà anche un punto "LifeAddicted", l’iniziativa promossa dal Comune di Macerata dedicata a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale legata all’uso e abuso di droghe e alcol, specialmente tra gli under 35, dove i giovani potranno ricevere informazioni ed effettuare alcol test anonimi e gratuiti prima di mettersi alla guida. Un Primo maggio per stare insieme e condividere ore di svago e spensieratezza, dedicato alle famiglie, ai bambini ma anche ai giovani e a tutta la comunità.