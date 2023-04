Festa del Primo Maggio: deposizione delle corone, corteo e concerto

Lunedì, anche Porto Recanati festeggerà la ricorrenza del Primo Maggio. Il ritrovo è previsto alle 9.30 davanti al Kursaal, poi sono in programma la benedizione delle corone e la deposizione di una di esse al Castello Svevo, in memoria dei Caduti sul lavoro. Quindi partirà un corteo per le vie della città che si concluderà con la deposizione di un’altra corona in mare per i pescatori caduti sul lavoro. Alle 10.30, in piazza Brancondi, ci sarà il saluto del sindaco Andrea Michelini, l’intervento di Maria Elena Fermanelli, componente della segreteria provinciale della Cgil e l’esibizione della banda cittadina "G. Verdi". Nel pomeriggio, invece, alle 18 nell’auditorium Medi in via Dante Alighieri, si terrà il concerto del 130esimo anniversario dell’Autonomia. "È un Primo Maggio importante quello che la Città di Porto Recanati si accinge a festeggiare – afferma il sindaco Andrea Michelini, in un comunicato stampa –. Questa data rappresenta il 130esimo anniversario dell’autonomia del Comune di Porto Recanati. Un Regio Decreto firmato il 15 gennaio 1893 dall’allora presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, infatti, sancì l’indipendenza del nostro Comune da quello di Recanati. Indipendenza che prese forma e sostanza a partire dal Primo Maggio dello stesso anno. Porto Recanati nei suoi 130 anni di storia ha avuto la capacità di trasformarsi da borgo prettamente marinaro, dove la pesca e le attività collegate avevano un ruolo primario, a realtà turistica indiscussa della nostra regione che ogni anno è meta di un turismo che può vantare numeri in costante crescita e che ha portato, con il fiorire di molteplici attività ad esso connesso, prosperità e benessere".