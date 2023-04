Festa del Primo Maggio Ecco il programma

In occasione della ricorrenza del Primo Maggio, anche quest’anno il Comune di Recanati – in collaborazione con l’Istituto Storico di Macerata e l’Anpi – toccherà i temi della mezzadria e del lavoro nei campi e svilupperà il ricordo dei luoghi storici del lavoro in città ritornando a Santa Croce dove nel 2021 erano state ricordate le donne nelle campagne marchigiane. Rinviata all’ultimo momento, per il meteo, la passeggiata nelle campagne intorno a Santa Croce con l’obiettivo di valorizzarne la bellezza e promuovere la conoscenza della rete di sentieri. In questa direzione si sta muovendo da tempo l’amministrazione comunale, in collaborazione con Sistema Museo e l’Associazione degli operatori turistici di Recanati. Si svolgerà, invece, regolarmente la cerimonia istituzionale alle 11 a Santa Croce. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Bravi e del consigliere con delega all’agricoltura Stefano Miccini, è previsto l’intervento di Luca Andreoni dell’Università Politecnica delle Marche sul tema "Lavori e paesaggi agrari nelle Marche della mezzadria". Seguirà la relazione del sindacalista Sergio Crucianelli della UIL "Primo maggio 2023: ancora in lotta per il diritto al lavoro e alla sicurezza sul posto di lavoro". "Questa importante ricorrenza ci dà l’occasione per rendere omaggio nella nostra città a tutti i concittadini di ieri e di oggi che hanno onorato quel valore che la nostra Costituzione pone a fondamento della Repubblica, principio di base della comunità e primario criterio ispiratore della società civile: il lavoro", dichiara il sindaco Antonio Bravi. Mi piace sottolineare l’importanza del positivo messaggio che la festa del Primo maggio ci permette di trasmettere ai giovani: la passione per il proprio lavoro è la via principale non solo per la realizzazione del cittadino come individuo, ma per il progresso di tutta la comunità".

