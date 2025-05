Festa del Tricolore con Albertino e Moro

La musica di Albertino e Fabrizio Moro animerà "Civitanova Tricolore", la serie di iniziative spalmate su tre giorni in occasione della Festa della Repubblica italiana. Si tratta delle seconda edizione di una manifestazione voluta dall’Azienda Teatri e dal Comune anche per dare il benvenuto alla stagione estiva. Si partirà sabato 31 maggio con la "Notte tricolore", serata organizzata in collaborazione con i commercianti dell’associazione Centriamo, con l’ Associazione balneari Civitanovesi Abc e con l’Aps Popolo Produttivo Balneari. Per l’occasione ci saranno negozi aperti, aperitivi e cene a tema tricolore nei bar e ristoranti del centro e negli chalet. Domenica mattina è previsto il raduno delle Fiat 500 del gruppo "La banda del Cinquino", mentre in serata ci sarà la "Not(t)e Dj" di Albertino, anteprima del format "Risuona la Piazza". Il noto dj sarà anticipato dall’opening act di Danny Losito e Aka Dobledee e seguito dal duo locale Nicola Torresi e Giulio Zega. La presentazione sarà a cura dalla giornalista Daniela Gurini.

Lunedì 2 Giugno, invece, appuntamento alle 16 con "Strega Comanda Tricolor" al Lido Cluana: animazione, giochi, laboratori ed esibizioni a cura di Circolo Acli Ludoteca Giada, Il Faro Sociale e C.A.B.A. Kalimera, Laboratorio Musicale Il Palco, Le Tate Junior, Ludobus Legnogiocando, Marche International School, Museo del Gioco da Tavolo, Natural Toys. Poi sarà il turno di Fabrizio Moro che, alle 21.15, salirà sul palco piazza XX Settembre per la seconda serata di "Risuona la Piazza". Il cantautore romano sarà accompagnato da Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Gli altri appuntamenti dalla tre giorni di "Civitanova Tricolore" sono la mostra d’arte "Spazi senza limiti" di Daria Castelli al Lido Cluana (dalle 16) e, il 2 giugno, il Mercatino del Tricolore a cura di "Dress e Co" di Dolores Moroncini (dalle 9 alle 20) sul lungomare Piermanni. Nello steso giorno (con orario 17-20), spazio anche alle visite guidate alla pinacoteca Moretti di Civitanova alta.

"Quest’anno – ha detto la presidentessa dei Teatri Maria Luce Centioni, al fianco della vice Biritognolo – abbiamo pensato di dare più eventi alla città, avvalendoci della collaborazione di tante realtà". Plausi per "l’unione di intenti" dall’assessore al commercio Francesco Caldaroni e dal sindaco Fabrizio Ciarapica, intervenuti alla presentazione di ieri. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Francesco Rossetti