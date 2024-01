Festa della Befana, cambia la viabilità in centro. Divieti di auto in piazza XX Settembre e zone vicine

Festa della Befana in piazza XX Settembre, cambia il traffico in centro. Dalle 8 alle 22 di domani divieto di transito in piazza XX Settembre e nel tratto antistante il palazzo comunale e disposta l’inversione del senso di marcia sul vasetto nord con direzione ovest-est. I veicoli provenienti da via Buozzi dovranno dunque proseguire lungo il vialetto nord, dove avranno l’obbligo di svolta anche quelli provenienti da corso Umberto I. Divieto di transito e anche della sosta, dalle 6 alle 22, in corso Dalmazia, nel tratto compreso tra Via Duca degli Abruzzi e il vialetto nord della piazza. Dalle 15 alle 20.30, e sulla base dell’intensità del traffico, le auto che arrivano da via Cecchetti e dirette in centro verranno fermate e deviate su via San Marone, ad eccezione dei residenti. Inoltre, dalle 6 alle 22, divieto di transito in via Trento all’incrocio con corso Umberto I, e la circolazione sulle vie della Nave, Carena, Conchiglia sarà consentita ai soli residenti e nelle sole direzioni sud-nord. In via Lido divieto di transito per tutti i veicoli all’intersezione con piazza Ramovecchi. Sul fronte del parcheggi, divieto di sosta dalle 8 alle 22 in piazza XX Settembre e nel tratto antistante il palazzo comunale, sul vialetto nord, in via Buozzi (negli spazi tra i civici 5 e 15), lungo viale Vittorio Veneto (sul lato ovest, nel tratto tra via Cavour e il vialetto sud della piazza), lungo viale Matteotti sul lato ovest, in corrispondenza dell’incrocio con il vialetto nord della piazza e con l’estensione di venti metri lineari verso nord.