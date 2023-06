"Festa della Birra di Tolentino, 5 Giorni di Musica, Pizza e Birra!"

Riserva Moac questa sera, spettacolo 90 Mania domani, Cisco Bellotti (Baci e Abbracci Tour 2023) venerdì, Rufus band, Radio Linea, Eddy Masterjoy e David Romano sabato, Brutti di Fosco – Celtic Power domenica. È il programma musicale della Festa della Birra di Tolentino, in scena da oggi a domenica nel piazzale della piscina, per cinque giorni di divertimento, pizza con forno a legna (in collaborazione con La Briciola), musica fino a tarda notte e ovviamente birra. Non mancherà il gelato di Lindas NiceCream. La Festa della Birra di Tolentino, giunta alla nona edizione, è organizzata da Event Food Association, con Npn Tolentino, Dm Show Services e il patrocinio del Comune. "Preparatevi perché è troppo che non ci vediamo – annunciano i promotori per evidenziare il ritorno della festa –. Non vediamo l’ora di brindare con voi". Ingresso libero. Info 335.7185330.