Festa della castagna a Castelraimondo: si ride con Martufello

Oggi Crispiero (Castelraimondo) ospita la 45ª Festa della castagna in occasione del Festival d’autunno – Armonie dell’entroterra. Dalle 12 stand gastronomici con specialità di castagne, alle 16 musica e divertimento con Los Maniachi, alle 17 si ride con lo show di Martufello e alle 18 jazz in terrazza con i Chestnut Jazz Quintet. Crispiero sarà animata anche da un mercatino locale e dall’arte circense e di strada di Takimiri. Non solo. Oggi sarà anche la giornata dell’iniziativa "Valli a conoscere", organizzata dall’unione montana Potenza Esino e Musone, con un’escursione di 5 chilometri dedicata a torri, castelli e mura del sistema difensivo dei Da Varano. Accompagnati da uno storico, i partecipanti visiteranno le torri di Crispiero, la casa di Nazareno Strampelli e altre costruzioni difensive presenti nella zona. Al termine della visita, tappa alla sagra della castagna per una degustazione. Si svolgerà inoltre la nona edizione della Long Raid, la motocavalcata organizzata dal Moto Club di Castelraimondo che prevede un percorso di 100 chilometri con due anelli e varianti "hard" facoltative. Il ritrovo è in piazza Dante alle 7.30, con la partenza fissata per le 9.30. "Una domenica ricca di appuntamenti – spiega l’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani -: la sagra della castagna farà da filo conduttore".