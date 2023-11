Festa della cravatta, ecco la consegna dal quinto al primo anno

Con la festa della Cravatta, il liceo "Gentili" ha festeggiato le matricole, con gli studenti di Scientifico, Scienze applicate, Linguistico e Scienze umane dell’istituto e gli alunni delle classi terze degli istituti comprensivi "Tortoreto" di San Ginesio e "Leopardi" di Sarnano e dei dirigenti scolastici Simone Cartuccia e Simona Sargolini. Alla sala congressi di Sarnano, gli studenti del quinto anno hanno consegnato la cravatta (oro e blu per San Ginesio e rossa per Sarnano) agli studenti del primo, che la indosseranno in ogni occasione importante (ricevimenti, stages, viaggi all’estero) per la durata del quinquennio e la terranno come prezioso ricordo dei loro anni di formazione. La preside Annamaria Marcantonelli ha portato i saluti.