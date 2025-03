Festa della donna, fotografie e tavola rotonda

Giornata internazionale dei diritti della donna, a Montecosaro un contest fotografico e una serata dedicati al tema. L’appuntamento è in programma venerdì sera nel teatro delle Logge, a partire dalle 21, quando ci sarà la premiazione di "Non solo l’otto", il concorso di fotografia indetto dal Comune e dedicato al tema "Le donne e il lavoro". Hanno già partecipato all’iniziativa molti cittadini, inviando i loro scatti che ritraggono donne di tutte le età e provenienze impegnate in vari settori e mestieri, evidenziando il loro contributo e la loro passione. Le immagini sono visibili sulla pagina Facebook "Montecosaro da scoprire" e ritraggono donne di tutte le età dedite a varie attività, dalla raccolta delle olive all’assistenza all’interno di case di cura per anziani, alla fabbricazione del pane, fino all’acconciatura dei capelli e tanto altro. Un’apposita giuria giudicherà i tre scatti più interessanti, e i finalisti che non potranno partecipare all’incontro saranno contattati dagli organizzatori. Sempre gli autori delle fotografie sono invitati anche a un aperitivo che si terrà alle 20 della stessa sera in sala consiliare.

Nella stessa serata, ci sarà spazio anche per una tavola rotonda con le imprenditrici del territorio e il dialogo, sempre sul tema "Le donne e il lavoro", moderato da Federica Pantanetti, per ragionare insieme su prospettive e aspetti problematici dell’occupazione femminile.