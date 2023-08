Festa della Gioventù a Porto Potenza: si guarda all'Europa con Gioventù Nazionale

Domani, al balneare L’Ancora di Porto Potenza, si terrà la XVª edizione della Festa della Gioventù, il tradizionale ritrovo organizzato dal gruppo provinciale maceratese di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia) dal titolo "Strada verso le Stelle", per tracciare un ideale sentiero che conduca fino alle elezioni europee del 2024. Il programma prevede due momenti sportivi al mattino, due tavoli tematici nel pomeriggio, cena e dj set. Un primo tavolo tematico sarà incentrato sul tema del lavoro e vedrà come ospiti Lucia Albano (Sottosegretario del ministero dell’Economia), Mario Baldassarri (presidente dell’Istao), Marco De Cesare (presidente del sindacato Ugl giovani) ed Elisa Orpelli (delegata Coldiretti giovani Macerata). Il secondo tavolo invece parlerà di Europa insieme a Nicola Procaccini (europarlamentare), Benedetto Delle Site (presidente Ucid Giovani), Emil Eneblad (Presidente del gruppo giovanile di Sweden Democrats) e Andrea Putzu (Presidente del gruppo interregionale Adriatico-Ionica). Tante le autorità presenti, tra cui il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche Elena Leonardi, il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini e il presidente del Consiglio comunale potentino Mirco Braconi. "Lavoro ed Europa sono le bisettrici di ogni azione che guarda con serietà ai giovani. Bisogna lavorare sempre di più sulle opportunità se si vuole cambiare la storia di questa generazione", afferma Riccardo Ficara Pigini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Macerata. "La presenza di ospiti di spicco e anche internazionali certifica l’inizio di quel percorso di stesura di un manifesto dell’europa delle patrie, lanciato da Gioventù Nazionale già nei mesi scorsi. L’Europa dev’essere un’occasione, non un limite, ma va cambiato passo", sostiene Maicol Pizzicotti Busilacchi, segretario internazionale di Gioventù Nazionale e presidente regionale di Gioventù Nazionale Marche.