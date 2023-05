Festa della mamma, il comandante Ritucci testimonial

Testimonial d’eccezione per la festa della mamma. "Sono rimasta piacevolemente sorpresa quando ho visto la foto con mio figlio Leonardo scelta per augurare una buona festa della mamma". Ha commentato così il comandante Ylenia Ritucci la scelta del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di postare un messaggio di augurio in un giorno speciale accompagnato dalla sua immagine con il figlio che proprio lunedì ha compiuto tre anni. "Leonardo è cresciuto a Civitanova", ha detto la mamma che è arrivata sulla costa maceratese nel 2020.