Festa della Musica all’Abbazia con l’Abbey Chamber Orchestra

In occasione della Festa della Musica, domenica alle 19, nell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra torna il concerto in memoria dell’onorevole Roberto Massi Gentiloni Silverj (fu anche tesoriere della Fondazione Giustiniani Bandini dell’Abbadia di Fiastra). In programma musiche del periodo barocco e musiche da chiesa per soli coro e orchestra. La Abbey Chamber Orchestra diretta del maestro Licio Cernetti eseguirà il concerto in la maggiore per archi e cembalo RV 158 di Antonio Vivaldi, il Concerto grosso dalla sonata op.V n. 12 "La follìa" (tema e variazioni) di Francesco Geminiani e due composizioni in forma di danza folcloristica, Slavonic Dance di Antonin Dvorák e Hungarian Dance n.5 Johannes Brahms. Seguirà la Messe n.2 in G-Dur D 167 per soli, coro e orchestra di Franz Schubert e il celeberrimo Ave Verum Corpus K 618 per coro e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Coro Don Fernando Morresi di Mogliano, tenore e maestro del coro Alessandro Pucci, basso Stefano Stella, soprano Lucia Spreca. Ingresso libero.