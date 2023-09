Festa della musica con sette band punk-rock

Sette band per la Festa della musica al Country Club RibHaus di contrada Santa Maria in Selva, a Villa Potenza, organizzata in collaborazione con Uanaghena Bar Teatro e con il contributo del Comune. Domani, dalle 15, si esibiranno I Jack and the Jackals, band maceratese con un coinvolgente repertorio di blues e rock & roll; gli Stuff Enuff, quartetto composto da musicisti di Villa Potenza, Tolentino e Appignano, per un viaggio attraverso i classici del rock e del soul di gruppi come i Beatles, i Rolling Stones, i CCR e gli AcDc. I fan dei Ramones avranno l’opportunità di rivivere la magia di questa iconica band punk grazie ai Gabba Gabba Hey. I Route 77 faranno un tuffo nel passato con un repertorio di cover che spazia dagli anni ‘60 agli ‘80, includendo brani di leggende come i Cream, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen e molti altri. I Buck’s Boogie, formatisi nel 1990, condurranno nel rock italiano, influenzato da nomi come i Clash, John Cougar Mellencamp e U2. Le S.S.I.R. (SiamoSempreInRitardo), band pop rock composta da cinque ragazze, faranno ballare i presenti con la loro energia contagiosa. Infine, RØV, gruppo "alternative rock", con un mix di cover e brani originali. Ospiti speciali: Peppe Singerman, Max Ruggeri e Jenny Rosini. Immancabile lo stand gastronomico con vini, birra alla spina e cocktail.