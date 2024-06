Festa della musica. Le piazze piene di note

In piena chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio – che vede contendersi la fascia da primo cittadino di Recanati Antonio Bravi ed Emanuele Pepa – programmata anche in città la Festa della musica che si tiene a livello nazionale il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate con un programma che prevede una serie di appuntamenti, dalle 19, coordinati da Whats Art. Aprirà la serata alle 19 (replica alle 21.15), a largo Cesanelli, davanti al teatro Persiani, Gerardo Tango feat Mattia De Minicis che presenterà alcuni brani del suo nuovo album. Alle 21, al cortile di palazzo Venieri inizierà l’esibizione di musica classica e moderna degli allievi della Civica scuola di musica Gigli Recanati mentre alle 21.15, al Chiostro Sant’Agostino, a cura di Fotocineclub sarà inaugurata la quarta edizione della mostra "Note di fotografia". Protagoniste saranno le proiezioni di Beniamino Benfatto, Roberto Gasparrini, Roberto Di Lorenzo, Gilberto Accattoli, Marco Cingolani, Lucia Cupido, Giorgia Pepa, Marcello Tanoni e Alessia Maccaroni. Le opere saranno introdotte dalla voce narrante di Sara Pioppi e dalla musica di Lucio Matricardi. Lo studio di registrazione Potemkin di Macerata presenterà, infine, due gruppi in piazza Leopardi: la band "Rootwokers", composta da Enrico Palazzesi al microfono/chitarra ritmica/chitarra slide, Lorenzo Cespi al basso, Andrea Ballante alla chitarra solista e Enrico Bordoni alla batteria/piano, che proporrà un live musicale dall’atmosfera nebulosa e labirintica, e "I Brema" che si esibiranno dalle 23 in un live concert: Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce). Altro concerto, infine, in programma dalle 22.30, in piazzale Giordani, è quello del gruppo Just The 4 of Us, una band formata da Denise Santilli alla voce, Thomas Lasca alla chitarra, Nico Pol al basso e Andrea Elisei alla batteria.