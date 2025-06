Festa della musica nel teatro Annibal Caro. Sul palco il Premiato corpo bandistico Monte Urano

In concomitanza con la Festa della musica, sabato si terrà a Civitanova il concerto “Americano” del Premiato corpo bandistico Città di Monte Urano. L’appuntamento è in programma alle 21.30 al teatro Annibal Caro ed è promosso con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite).

Il concerto sarà diretto dai maestri Brian S. Wilson e Lanfranco Navisse e, come spiegano dal Corpo Bandistico, permetterà di conoscere "il maestro Brian S. Wilson, docente alla Music Sonoma State University, in California". Un’occasione che rafforza "l’amicizia tra la nostra banda e il maestro Wilson, che costruirà un meraviglioso incontro di stili e culture differenti: il Premiato Corpo Bandistico avrà infatti l’onore di suonare brani diretti sia dal maestro Navisse che dal suo omologo americano, il quale ci onorerà di eseguire anche due sue composizioni, una delle quali in prima esecuzione europea".

Fondato nel 1877 dalla Amalia Spagnolini, il Premiato Corpo Bandistico svolge la sua attività con elementi locali e dilettanti. Negli anni ’20, diretto dal maestro Domenico Fantini, ha ottenuto i primi successi. Dopo il rinnovamento negli anni ’50 durante la permanenza del maestro Luigi Baldelli, ha ottenuto ottimi risultati artistici sotto la direzione del maestro Pietro Corradetti. Dal 1984 al 1993 la direzione è passata nelle mani di Guerrino Tamburrini e dall’inizio del 1994 fino a oggi, la direzione è affidata a Lanfranco Navisse