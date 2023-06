Festa della Musica tra ospiti e giovanissimi

Si svolgerà stasera, a San Severino, la Festa della Musica 2023. Il via è previsto alle 21 nel teatro Feronia, dove andrà in scena il concerto "La senti questa voce", organizzato dall’associazione "Virgilio Puccitelli" con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Feniarco e dell’Arcom. Sul palco, tra i protagonisti, il coro di voci bianche "il MitiCoro", i giovani talenti dell’Associazione e i piccoli musicisti del laboratorio "FaRe Musica". E sarà una serata all’insegna della musica, del canto e dell’amore in tutte le sue sfaccettature. Un’atmosfera magica, dove le note si fonderanno con le emozioni e le voci risuoneranno nell’anima. Tra gli ospiti della serata il cantante Tommaso Foresi e la poetessa Giulia Carloni.