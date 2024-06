Festa della Repubblica, domani le celebrazioni

Si apriranno domani, alle 9 al monumento ai caduti, le celebrazioni per la festa della Repubblica. Dopo la deposizione di una corona d’alloro e l’alzabandiera, ci si sposterà in piazza della Libertà. Ad aprire gli interventi, alle 10, saranno il sindaco Sandro Parcaroli e il prefetto Isabella Fusiello (foto), poi la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica a Romualdo Cecarini di Montecosaro, Giovanni Ciccolini di Matelica, Milena Lucarini di Pieve Torina, Claudio Modesti di Esanatoglia, Silvio Mascia di Recanati. Gli studenti leggeranno alcuni articoli della Costituzione. A fare da sottofondo, la musica dell’orchestra "Insieme per gli altri", diretta dal maestro Simone Tisba.