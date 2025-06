Festa della Repubblica, scontro tra Pepa e la minoranza

Anche la festa della Repubblica accende gli animi a Recanati. L’assemblea del gruppo "Recanati Insieme" in una nota accusa l’amministrazione di essere stata "silenziosa e assente" non dedicando "al 2 giugno nemmeno un post sui social; non un comunicato né tantomeno una celebrazione ufficiale o un corteo, un momento condiviso di riflessione o di festa. Un solo grande silenzio". Eppure così non è stato perché il 79° anniversario della Festa della Repubblica è stato celebrato dal sindaco Pepa e dalla sua Giunta con l’illuminazione in tricolore del Palazzo Comunale. "La nostra nazione si è formata proprio sotto il simbolo della bandiera tricolore – ha sottolineato Pepa –. L’Amministrazione lo ha celebrato rendendolo ben visibile sul Palazzo Comunale, l’edificio che più rappresenta le istituzioni dello Stato nel territorio recanatese". Le celebrazioni sono proseguite ieri mattina con la consegna, da parte del sindaco e degli assessori, a tutti gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori di una copia della Costituzione. "La Costituzione, sulla quale i servitori dello Stato giurano, è un documento di fondamentale importanza che va fatto conoscere già a scuola. È necessario, allora, che anche gli studenti facciano tesoro di quanto vi è scritto, perché essi rappresentano il nostro futuro e saranno presto chiamati a rispettare i doveri sanciti proprio dalla carta Costituzionale", ha concluso Pepa. Tra le celebrazioni c’è stata anche la possibilità di riconoscere l’impegno di chi si è prodigato per il bene di altri cittadini. "Un esempio di grande abnegazione al lavoro e di attenzione a chi si trova in difficoltà è Delio Berrè, ex vigile del fuoco che ha speso tutta la vita per aiutare quanti si sono ritrovati a subire un’emergenza". Delio Berrè, residente a Montefiore, è stato nominato, proprio il 2 giugno a Macerata, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.