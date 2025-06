Festa della Repubblica. Volontari, imprenditori e forze dell’ordine. Ecco i nuovi Cavalieri

"Sono momenti significativi perché ricordano, specie ai giovani, i principi della Costituzione: libertà, solidarietà e, soprattutto ora, pace". Il prefetto Isabella Fusiello sottolinea l’importanza dell’anniversario della fondazione della Repubblica con una cerimonia iniziata al monumento dei Caduti di tutte le guerre e poi proseguita in piazza della Libertà, dove sono state conferite le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica. I due momenti sono stati allietati dall’orchestra Insieme per gli altri, diretta dal maestro Simone Tisba. Il finanziere di lungo corso Sergio Montesi ha letto i nomi dei premiati e i curriculum.

Sono stati insigniti del titolo di Cavaliere i maceratesi Giancarlo Bettucci, Giancarlo Biagelli, il sovrintendente capo della polizia Graziano Bocci; il primo maresciallo luogotenente dell’Aeronautica in quiescenza Giuseppe Mangione; Elisabetta Marcolini; il sovrintendente Gabriele Senesi che vanta anche una medaglia d’oro e d’argento per merito di servizio. I civitanovesi, il luogotenente della Guardia di finanza Gaspare Felace per le importanti indagini investigative; Massimiliano Mataloni, impiegato dal 2002 come autista soccorritore e volontario; Ennio Pesaresi, con più di 140 donazioni Avis; il maresciallo capo della guardia costiera Armando Reale, dal 2019 distaccato alla sezione della polizia giudiziaria della Procura. Il recanatese Delio Berrè. I tolentinati Luigi Passacantando, fondatore dell’azienda Abaco Group che durante il Covid ha dato un aiuto alla nuova direzione mettendo a disposizione la sua esperienza; il vice brigadiere Antonio De Biase, distintosi anche per avere evitato il suicidio di un uomo; la professoressa Maria Teresa Baglione, coordinatrice dell’area inclusione e cittadinanza attiva dell’ufficio scolastico regionale. Il cingolano Gastone Corti, architetto e donatore Avis; l’appuntato scelto della GdF Alberto Grasselli. Il montecosarese Roberto Corradetti, ispettore informatico alla divisione regionale dei vigili del fuoco. È di Montecassiano il capo squadra dei vigili del fuoco Franco Marcucci distintosi nei terremoti in Irpinia e nelle Marche-Umbria. Titolo di Cavaliere anche ad Anna Ruggeri di Colmurano. Conferita la carica di Ufficiale a Gian Paolo Piccioni di Pollenza, socio benemerito dell’Associazione nazionale carabinieri, che ha allestito un museo che raccoglie materiale dell’Arma. Nominati Commendatori il maceratese Enrico Ruffini, presidente dell’Aci e componente della commissione velocità salita in Acisport, presidente della Filarmonica. Il tolentinate Renzo Foglia e Vincenzo Cassano, coordinatore amministrativo per i presidi ospedalieri di Andria, Barletta e Bisceglie. Sono state conferite 23 onorificenze di cui solo tre a donne. "Bisognerebbe – auspica il prefetto Fusiello – pubblicizzare e comunicare molto di più quanto fanno le donne. È necessario che le candidature vengano avanzate dalla società e da chi riceve vantaggi dal lavoro delle donne".