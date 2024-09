Festa della Vergine, stasera il concerto del corpo bandistico

Grande attesa per il concerto civico del Corpo Bandistico di Esanatoglia 1852 (foto), che aprirà oggi alle 21, al chiostro palazzo Varano in piazza Leopardo, le festività triennali dedicate alla Beata Vergine Maria Addolorata. La direzione è del maestro Luciano Feliciani, uno dei migliori direttori italiani contemporanei. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Esanatoglia, da I Borghi più belli d’Italia e da Home is where the Heart is. Il programma abbraccia l’intera letteratura musicale dall’800 al ‘900 per ensemble orchestrali, con brani eseguiti da degli straordinari strumentisti accuratamente selezionati e provenienti da tutta la Regione Marche. Con la partecipazione speciale del soprano Anna Falzetti, presenta la serata Fiorella Brugnola. Ingresso libero.