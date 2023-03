"Festa dell’albero, a dimora 14 piante"

"Il 21 marzo ci sarà una Festa dell’albero e metteremo a dimora altri 14 piante autoctone coinvolgendo come sempre Legambiente e le scolaresche", ha spiegato il consigliere Trombetta. Saranno piantati lungo la ciclabile da via Caduti di Nassirya con l’area verde del Ponte del diavolo; poi due dietro alla scuola Rodari, un gelso in un angolo di via Portanova e altre due piante al giardino della scuola Grandi. Saranno coinvolti anche i quartieri Foro Boario, Buozzi e della Repubblica. Il Comune segue la legge di un albero per ogni nuovo nato. "Purtroppo sono sempre di meno i nuovi nati", conclude Trombetta.