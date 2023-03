Festa dell’Albero con gli studenti

Martedì, con l’arrivo della primavera, torna la Festa dell’Albero a Tolentino, promossa dal Comune con Legambiente Circolo - Il Pettirosso. Come ad ogni edizione, protagonisti assoluti saranno gli studenti delle scuole della città, chiamati a collaborare con i giardinieri comunali per la messa a dimora di vari alberi: due piante al parco Pace, due al giardino della scuola Grandi, una in via Portanova all’intersezione con viale Trento e Trieste e nove sulla pista ciclopedonale che collega via Nassirya con l’area verde dell’ex centrale del Ponte. Il ritrovo è alle 9.30 al parco Pace, mentre alle 10.30 sarà la volta della messa a dimora degli alberi lungo la ciclabile.